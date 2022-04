Decreto Pnrr 2, in arrivo per i dipendenti delle Pa nuove regole per l’uso dei social

Ci sono importanti cambiamenti per i dipendenti delle Pa. Sono state introdotte le linee guida per usare correttamente i social network.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione arriveranno importanti novità. Nel dl approvato in Cdm, è stata introdotta una nuova sezione che guida i lavoratori ad un corretto utilizzo dei social network. Previsto inoltre per questi ultimi un requisito che dovrà essere verificato di volta in volta in sede di concorso: chi infatti accederà ad una posizione non dirigenziale dovrà sapere almeno una lingua straniera.

Decreto Pnrr 2, nuove regole per l’uso dei social destinate ai dipendenti della Pubblica Amministrazione

Tutti coloro che sono alle dipendenze delle Pa saranno sottoposti dunque al rispetto delle nuove linee guida per ciò che riguarda l’uso dei social come Facebook, Twitter o Instagram. In particolare nella bozza del decreto si legge che “Il codice contiene una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione”.

Necessaria conoscenza di almeno una lingua

Da ora in poi il dipendente di una struttura pubblica sarà sottoposto a prove di accertamento volte a certificare la padronanza della lingua straniera. Leggiamo in particolare nella bozza del nuovo decreto PNRR 2: “Nei concorsi per il personale non dirigenziale, l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e sempre di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera”.