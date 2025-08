Decreto Sport al Senato: cosa aspettarsi?

Diciamoci la verità: il decreto Sport, che si appresta a entrare in Aula al Senato, è l’ennesimo esempio di come la politica italiana possa navigare in acque torbide. Con un governo che sembra più interessato a trovare il consenso piuttosto che a garantire una gestione oculata degli eventi sportivi, le incertezze si accumulano come nuvole minacciose all’orizzonte.

Dopo i rilievi del Quirinale, che ha sollevato dubbi su alcune disposizioni ritenute non omogenee o non urgenti, è chiaro che ci troviamo di fronte a un provvedimento che necessita di una revisione profonda.

Le modifiche in discussione

Il re è nudo, e ve lo dico io: il decreto presenta articoli sotto osservazione, come il 9 quater, che assegna a Sport e Salute la gestione di grandi eventi con fondi pubblici. Questo punto, in particolare, suscita interrogativi sulla trasparenza e sull’uso delle risorse pubbliche. È lecito chiedersi: siamo davvero sicuri che la gestione di eventi sportivi debba essere affidata a un ente che già porta con sé un carico di responsabilità così significativo? Inoltre, l’articolo 11 introduce una commissione indipendente per il controllo contabile delle federazioni sportive, ma ci si può fidare di una commissione che potrebbe rivelarsi solo un ulteriore strumento di controllo politico piuttosto che un vero ente di vigilanza?

So che non è popolare dirlo, ma la realtà è meno politically correct: le modifiche annunciate dal governo, come quelle esplicitate dal ministro Luca Ciriani e dal presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, potrebbero non risolvere la questione alla radice. Gli emendamenti si prospettano come un palliativo, non come una cura. È necessario un approccio più incisivo e coraggioso, che metta realmente in discussione il modo in cui la politica gestisce lo sport e i fondi pubblici ad esso destinati.

Un’analisi controcorrente

Analizzando più a fondo, emerge una verità scomoda: la gestione degli eventi sportivi in Italia è spesso influenzata da logiche clientelari e da un sistema che premia i soliti noti. Gli scandali legati all’uso improprio dei fondi pubblici non sono una novità, eppure ci ostiniamo a ripetere gli stessi errori. Sono necessarie riforme strutturali, non semplici aggiustamenti. La commissione indipendente proposta è un passo in avanti, ma non basta: serve una vera rivoluzione culturale che metta al centro la meritocrazia e la trasparenza.

In questo contesto, i cittadini italiani devono interrogarsi: vogliamo continuare a subire la gestione di eventi sportivi in questo modo? Oppure siamo pronti a chiedere un cambiamento radicale? La risposta non può essere data da chi è a capo delle federazioni o da politici con interessi personali, ma deve venire dalla base, dalla società civile che ha diritto a vedere i propri soldi utilizzati in modo corretto e responsabile.

Conclusione e riflessione

In conclusione, il decreto Sport rappresenta un’opportunità per riconsiderare il nostro approccio alla gestione degli eventi sportivi. Ma per fare ciò, è fondamentale che il dibattito sia aperto e onesto, privo di retorica e di facili promesse. Le modifiche necessarie non possono essere solo cosmetiche; devono andare a fondo, affrontando le questioni strutturali e culturali che affliggono il nostro sistema sportivo.

Invito tutti a riflettere criticamente su queste dinamiche. In un momento in cui lo sport dovrebbe essere un veicolo di inclusione e crescita, è ora di svegliarsi e pretendere un cambiamento. Non lasciamo che l’inerzia politica continui a prevalere; facciamo sentire la nostra voce e chiediamo responsabilità.