Decreto Sport: finanziamenti e ritardi per le Olimpiadi 2026

Il Decreto Sport ha finalmente ricevuto il via libera definitivo dalla Camera dei Deputati con un voto di 156 favorevoli, 85 contrari e 6 astenuti. Questo provvedimento è cruciale per garantire il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, affrontando i buchi di bilancio della Fondazione Milano-Cortina. Ma cosa significa tutto questo? In sostanza, il decreto prevede l’assegnazione di 328 milioni di euro e la creazione di un nuovo Commissario per le Paralimpiadi, il cui compito sarà quello di coordinare e gestire le attività necessarie per il successo dell’evento.

Dettagli sul finanziamento delle Olimpiadi

Il Decreto Sport non si limita a stabilire il budget; introduce anche una nuova governance per le Paralimpiadi. Il Commissario straordinario avrà la responsabilità di garantire la realizzazione degli interventi necessari. Tuttavia, bisogna dire che la relazione tecnica allegata rivela un quadro preoccupante: i costi sono cresciuti in modo significativo, con quasi 400 milioni di euro già assegnati alla Fondazione Milano-Cortina. Di questi, 248 milioni sono destinati a interventi urgenti, mentre 79 milioni serviranno per esigenze logistiche. E non finisce qui: altri 43 milioni saranno investiti per potenziare la sicurezza intorno alle sedi olimpiche, portando il totale a 371 milioni di euro. Come si può non essere preoccupati da tali cifre?

Le sfide strutturali e gestionali

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si trovano ad affrontare sfide importanti. Ritardi nei lavori e problemi di bilancio sono all’ordine del giorno. Tra giugno e luglio, la regione del bellunese ha dovuto fronteggiare frane che hanno colpito la statale Alemagna, una delle arterie principali per le opere olimpiche. Le preoccupazioni sui rischi idrogeologici sono aumentate e i comitati locali avevano già avvisato nel 2021 sui pericoli legati alle opere olimpiche, senza però ricevere risposte adeguate. Ma ci si può fidare di un progetto con tali segnali di allerta?

Alcuni progetti stradali cruciali, che richiedono un investimento complessivo di 250 milioni di euro, stanno subendo ritardi significativi. La costruzione di varianti stradali a Longarone e Cortina è ancora in fase di progettazione, con scadenze di completamento fissate per il 2027 e il 2028. E non basta: 21 progetti nel Veneto non saranno completati prima dell’inizio dei Giochi, mentre la ristrutturazione dell’Arena di Verona non sarà pronta prima di dicembre 2026. Insomma, le tempistiche sono sempre più a rischio.

Scandali e gestione finanziaria

Oltre ai problemi strutturali, l’organizzazione delle Olimpiadi è segnata da scandali di mala gestione. La Procura di Milano ha richiesto di archiviare l’inchiesta sulla Fondazione, coinvolta in presunti reati di corruzione e turbativa d’asta. Tuttavia, la questione di costituzionalità sollevata sul decreto del governo ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sull’efficacia delle indagini. La Fondazione ha accumulato debiti per oltre 107 milioni di euro e i costi stimati per il progetto sono aumentati di ulteriori 180-270 milioni. In questo clima, come può il pubblico avere fiducia nel buon esito delle Olimpiadi?

La situazione è davvero critica e richiede un intervento tempestivo. È fondamentale che le autorità e i responsabili agiscano con determinazione per risolvere le problematiche e restituire fiducia al pubblico. Le Olimpiadi di Milano-Cortina non possono diventare un caso di cattiva gestione e spreco di risorse pubbliche. È il momento di fare sul serio!