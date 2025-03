DeepAgent, la rivoluzione AI per contattare i clienti

Roma, 19 Mar. – Nel panorama in rapida evoluzione delle tecnologie AI, DeepAgent si distingue come una soluzione innovativa che promette di rivoluzionare il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti. Gli agenti vocali AI personalizzati, creati su misura per ogni categoria di mercato, rappresentano una risposta concreta alle esigenze di efficienza e personalizzazione che le imprese moderne richiedono. Fabio Massimo Nardella, fondatore di Oktagon, spiega: “Abbiamo iniziato a lavorare con più software, li abbiamo integrati e attualmente stiamo creando agenti vocali specializzati su singole materie che svolgono operazioni per conto dell’azienda”. Questa innovazione non solo migliora l’efficienza operativa, ma offre anche un’esperienza utente altamente personalizzata, come dimostrato nel settore dell’e-commerce, dove gli agenti vocali AI hanno aumentato le conversioni.

L’adozione di agenti vocali AI è destinata a crescere esponenzialmente. Secondo le previsioni, entro il 2025, oltre l’80% dei budget delle aziende leader sarà destinato all’implementazione di tecnologie AI e Gen AI per la trasformazione aziendale. Inoltre, il 90% degli ospedali prevede di adottare agenti vocali AI per migliorare l’analisi predittiva e l’efficienza operativa. Nardella sottolinea: “Il nostro primo test riguarda la prequalifica delle lead che, per un nostro cliente che opera con cliniche dentali, abbiamo ridotto il tasso di non risposta dal 40% al 20%”. Questo dimostra come l’AI possa ottimizzare processi che altrimenti richiederebbero un notevole impiego di risorse umane.

“Stiamo assistendo a un cambio di paradigma”, continua Nardella. “I nostri agenti vocali non sono semplici strumenti di automazione – sono collaboratori digitali che elevano le capacità umane a nuovi livelli di eccellenza.”

DeepAgent non è solo una suite di prodotti – è una rivoluzione nell’automazione intelligente. Ogni agente è specializzato in un settore specifico e dotato di una personalità unica. EVA è l’esperta in eventi medicali che gestisce migliaia di partecipanti simultaneamente. CHARLES è lo specialista HR che conduce screening preliminari con precisione chirurgica. LUNA è la content creator che genera contenuti editoriali indistinguibili da quelli umani. SUS è l’agente commerciale che qualifica lead con un’efficacia senza precedenti.

Le prospettive future per il mercato degli agenti vocali AI sono promettenti. Con l’aumento della domanda di soluzioni personalizzate, si prevede un’espansione delle opportunità lavorative nel settore tecnologico. Nardella afferma: “Stiamo lavorando per automatizzare processi ripetitivi, come la moderazione dei commenti online, che oggi richiedono un notevole impiego di risorse tecniche e di tempo”. Questo non solo riduce i costi operativi, ma libera risorse umane per attività più strategiche.

Tuttavia, l’implementazione di agenti vocali AI non è priva di sfide. Come sottolinea Nardella, “se ti aspetti che l’agente funzioni perfettamente al primo tentativo, stai sbagliando. È necessario un processo di fine-tuning per ottimizzare le performance”. Questo richiede un approccio strategico e una raccolta accurata dei dati primari, essenziali per il successo dell’AI.

“La vera innovazione di DeepAgent sta nella sua capacità di combinare un’intelligenza artificiale all’avanguardia con una profonda comprensione delle dinamiche di business”, conclude Nardella. “Non stiamo sostituendo gli umani – stiamo creando una sinergia che amplifica le capacità umane, permettendo alle aziende di raggiungere risultati prima impossibili.”

In definitiva, DeepAgent rappresenta un passo avanti significativo verso un futuro in cui l’AI non sostituisce l’uomo, ma ne potenzia le capacità, rendendo le aziende più competitive e reattive alle esigenze del mercato.