Def: Barelli, 'maggioranza ha onere di garantire le presenze in aula'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - “Chi e’ in maggioranza ha l’onere anche di non prestare il fianco ad attacchi dell’opposizione. Non è una giustificazione, ma il numero dei ministri, viceministri e sottosegretari è lo stesso di prima del taglio dei parlamentari, cosi...

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Chi e’ in maggioranza ha l’onere anche di non prestare il fianco ad attacchi dell’opposizione. Non è una giustificazione, ma il numero dei ministri, viceministri e sottosegretari è lo stesso di prima del taglio dei parlamentari, cosi come il numero delle commissioni”. Dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a Rainews.

“Noi ieri ad esempio abbiamo fatto rientrare da una missione giustificata la nostra parlamentare Catia Polidori, da cui c’e’ stata una battuta di spirito che e’ stata raccolta, ma il discorso e’ serio. Dobbiamo comunque farci carico di avere sempre la maggioranza in aula specialmente in quelle votazioni particolari dove, per regolamento, chi e’ in missione istituzionale e quindi è assente giustificato, non permette di abbassare il quorum”.