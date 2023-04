Def: Boccia, 'centrodestra insofferente a regole democratiche, su questo Pd non fa mediazioni'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Hanno dimostrato di essere una destra insofferente alle regole democratiche. Le parole di Foti sono indicative in questo senso: sono le parole di uno che mette in discussione le regole con cui si vota lo scostamento di bilancio, insomma stanno dimostrando di essere ...

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Hanno dimostrato di essere una destra insofferente alle regole democratiche. Le parole di Foti sono indicative in questo senso: sono le parole di uno che mette in discussione le regole con cui si vota lo scostamento di bilancio, insomma stanno dimostrando di essere la solita destra italiana con lo sguardo rivolto al passato". Così Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, al Corriere.

Voi avete fatto una scelta impegnativa: l’Aventino. E ieri lo avete fatto per ben tre volte… "Se non rispettano le regole democratiche non abbiamo altri strumenti dentro il perimetro della democrazia". E sui giudici speciali aggiunge: "Noi avevamo chiesto la parità di genere ed è finita con nove uomini e tre donne… Una cosa vergognosa alla quale si sono accodati, e questo ci dispiace , ma ne risponderanno ai loro elettori, anche gli altri partiti di opposizione. Per il Pd guidato da Elly Schlein la parità di genere è un valore non negoziabile".

Però così siete rimasti soli, i 5 Stelle non vi hanno seguito. "Noi sulle regole non facciamo mediazioni e se qualcuno pensa di isolarci non ha capito che nel Paese e nelle piazze non ci si isola mai. Noi non facciano più mediazioni sui principi: nel Paese e mel Palazzo diciamo e facciamo le stesse cose. Chi pensa di fare mediazioni al ribasso con il Pd ha trovato il soggetto sbagliato".