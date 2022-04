Def: bozza, 'proseguire in attuazione Green New Deal'**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – "Proseguire nell’attuazione del Green New Deal, conformemente agli impegni dell’Unione europea in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento ad idonee iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a favorire la transizione ecologica, energetica e verso l’economia circolare, mediante la progressiva riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi – che determinerà maggiori entrate da utilizzare per ridurre gli oneri a carico dei settori produttivi – e la tempestiva definizione di appositi indicatori per gli investimenti ecosostenibili".

E' quanto si legge in un dei punti della bozza di risoluzione di maggioranza al Def. Inoltre si impegna il governo "ad adottare interventi in favore del settore dei trasporti e della logistica quali settori trainanti per la transizione ecologica".