Roma, 20 apr (Adnkronos) – La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla relazione del governo al Parlamento sul Def con 407 sì, 22 no e 36 astenuti. L'aula di Montecitorio ha poi dato via libera anche alla risoluzione di maggioranza sul Def con 412 sì e 55 no.