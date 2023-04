Def: Ceccanti, 'va votato nuovo testo in entrambe le Camere'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "Non ci sono precedenti, è vero, ma il diritto parlamentare ha una logica di sistema. Se un testo è bocciato bisogna presentarne un altro e devono votare su un nuovo testo entrambe le Camere. Non è mancato il numero legale, è mancato il quorum e non è una votazione su persone". Così Stefano Ceccanti su twitter.