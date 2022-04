Def: Ciriani, 'no a documento che fotografa solo Paese in recessione'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "Fratelli d'Italia voterà no al Def perchè si tratta di un documento che serve soltanto a fotografare un Paese in recessione. E la colpa di tutto ciò non è tanto della guerra in Ucraina, ma piuttosto dei ritardi, delle omissioni e degli errori del Governo".

Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani.

"Ad esempio, sulla riforma del catasto -spiega- siamo convinti che vada stralciata, così come sia indispensabile trovare delle soluzioni al dramma dei bonus edilizia che stanno mettendo in ginocchio le imprese. Su questi temi le soluzioni ci sono, noi abbiamo presentato proposte puntuali, ma al Governo manca il coraggio di applicarle. E sulla crisi indotta dalle sanzioni riteniamo che piuttosto che pensare a uno scostamento di bilancio, sia opportuno agire in Europa per un secondo Recovery Plan, finanziato dall'Ue, a favore di quelle Nazioni come l'Italia che stanno pagando un prezzo più alto rispetto agli altri Paesi".