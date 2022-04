Def: Draghi, quadro economico in peggioramento, segnali negativi

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – La prospettiva è un peggioramento del quadro economico, i segnali sono negativi. Lo ha spiegato, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier Mario Draghi nel corso della cabina di regia con i capidelegazione e il ministro dell'Economia Daniele Franco, non nascondendo la sua preoccupazione per i contraccolpi della guerra in Ucraina.

Una riunione nel corso della quale, raccontano all'Adnkronos le stesse fonti, i capidelegazione hanno chiesto anche se non fosse il caso di andare oltre il deficit del 5,6%. Alle loro osservazioni, ha risposto il responsabile di via XX Settembre, spiegando che se facciamo deficit ancora più alto rischiamo di pagarlo in termini di spread. Per Franco, va bene fare di più se ci sono strumenti europei o consenso a farlo tutti a livello europeo.

Inoltre, ha fatto notare il responsabile del Mef, il Governo ha speso 15,5md nei mesi scorsi, perché "questo governo sa muoversi quando necessario", avrebbe fatto notare ai capidelegazioni riuniti a Palazzo Chigi dal premier.