Def: Draghi, 'tra differenze partiti e unità cittadini scelgono unità'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – "La disponibilità del governo c'è ed è totale" per "aiutare" famiglie e imprese. "Ma altrettanto importante è il messaggio che governo e maggioranza devono dare in termini di fiducia, un messaggio di unità che promana dal governo, dalla maggioranza e dal Parlamento".

La guerra in Ucraina e l'inflazione "hanno offuscato le prospettive di fiducia, ma la fiducia dipende anche dalla capacità di esprimere un indirizzo. Questa è una strada che deve portarci ad affermare una governabilità" intesa come "unità di intenti: questo lo vogliono i cittadini. Se i cittadini devono scegliere tra le differenze dei partiti e l'unità di intenti del governo sono certo che scelgono la seconda". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.