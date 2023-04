Def: Foti (Fdi), 'quorum problema che potrà ricapitare con altre maggioranze'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Sulla necessità di rivedere il quorum alla Camera, alla luce del taglio dei parlamentari, gli esponenti del Pd hanno capito fischi per fiaschi di quello che ho detto in Aula. Non voglio cambiare niente, non voglio fare polemiche, ho posto semplicemente un pro...

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Sulla necessità di rivedere il quorum alla Camera, alla luce del taglio dei parlamentari, gli esponenti del Pd hanno capito fischi per fiaschi di quello che ho detto in Aula. Non voglio cambiare niente, non voglio fare polemiche, ho posto semplicemente un problema che potrà ricapitare in futuro con altre maggioranze politiche”. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, a Il Tempo.