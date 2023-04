Def: M5S, 'trionfo di tagli e austerity, sanita' di nuovo dimenticata'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Il primo Def del governo Meloni è un trionfo di tagli e austerity. Speravamo che dopo la lezione della pandemia e il flop della Legge di bilancio, la sanità potesse tornare al centro della programmazione del futuro del nostro Paese, ma evidentemente abbiamo sperato invano. Il Def dimentica nuovamente il Servizio Sanitario Nazionale e dimostra perfettamente quanto questo esecutivo abbia a cuore la salute dei cittadini”. Lo scrivono in una nota congiunta senatori e deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.

“Ma nonostante l’impostazione da austerity – continuano i Parlamentari M5S – vediamo ogni giorno l’impegno del governo nella ricerca di risorse per l’aumento delle spese militari, per le Olimpiadi di Milano-Cortina, ora anche per il Ponte sullo Stretto, che a quanto pare costerà 13,5 miliardi, tanto per smascherare le bugie di Salvini sul fatto che sarebbe costato meno di un anno di Reddito di cittadinanza. Le uniche cose su cui il governo non si muove per trovare le risorse sono la carenza di personale sanitario, le interminabili liste d’attesa, la drammatica situazione nei nostri pronto soccorso. Nel Def, non si fa nemmeno un cenno all’inversione di tendenza del rapporto tra spesa sanitaria e Pil, che prima della pandemia era al 6,4%, mentre nel 2025 e nel 2026 sarà al 6,2%. E a pagare, come sempre, saranno i cittadini”, concludono i parlamentari M5S.