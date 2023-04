Def: maggioranza sotto alla Camera, respinto scostamento (2)

(Adnkronos) - La Camera ha dunque bocciato la risoluzione di maggioranza sullo scostamento per 6 voti. I sì sono stati infatti 195 ma la maggioranza richiesta era di 201. Alla lettura del risultato dal presidente di turno, Fabio Rampelli, sono esplosi gli applausi tra i banchi dell'oppos...

(Adnkronos) – La Camera ha dunque bocciato la risoluzione di maggioranza sullo scostamento per 6 voti. I sì sono stati infatti 195 ma la maggioranza richiesta era di 201. Alla lettura del risultato dal presidente di turno, Fabio Rampelli, sono esplosi gli applausi tra i banchi dell'opposizione: "Capisco l'euforia dell'opposizione….". Quindi Rampelli ha aggiunto: "Non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta la risoluzione" del centrodestra "si intende respinta, non risulta pertanto autorizzato il ricorso all'indebitamento". La seduta è stata quindi sospesa.