Def: Magi a Molinari, 'colpa taglio parlamentari? Ma se Lega ha votato sì, ipocriti'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Ipocrisia no limits: per giustificare la debacle della maggioranza di ieri, il legista Molinari se la prende contro la ‘furia iconoclasta’ del taglio dei parlamentari. Peccato che la Lega si schierò per il Si a quel referendum voluto dai grillini e lo stesso Molinari rivendicava la coerenza del suo partito nell’essere stato sempre a favore. Ricordo a Molinari che l’unico partito a fare campagna per il No fu +Europa. Almeno abbiate la decenza di tacere”. Lo scrive sui Twitter il segretario di +Europa Riccardo Magi.