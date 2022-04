Def: Meloni, 'Governo a trazione Pd e sinistra avanti con sussidi e tasse'**

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "Nulla di nuovo nella risoluzione di maggioranza al Def approvata oggi alla Camera. Il Governo Draghi perde l’ennesima occasione per dare una sterzata all’economia italiana: aumentano tasse e pressione fiscale sugli immobili, nessuna misura per superare il blocco sul superbonus imposto dalle banche per la cessione dei crediti di famiglie e imprese, risorse insufficienti alla scuola e assenza di un piano per mettere in sicurezza le imprese colpite dall’aumento dei prezzi delle materie prime.

Insomma, il Governo dei migliori si conferma a trazione Pd e sinistra e va avanti a colpi di sussidi e tasse". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.