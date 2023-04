Def: Rampelli, 'imperizia? Calendario presidenze aula decise a inizio legislatura'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Continuo a leggere ricostruzioni surreali tese a dimostrare l’imperizia mia nell’aver presieduto giovedì e di Fdi nell'averlo consentito, perdendo così un voto utile per raggiungere la maggioranza assoluta". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia per precisare alcune ricostruzioni sulla stampa circa l’inopportunità di far presiedere Rampelli il giorno in cui serviva la maggioranza assoluta per il raggiungimento del quorum ai fini dell'approvazione dello scostamento di Bilancio.

"Occorre informare i gentili giornalisti, che non possono ovviamente conoscere le modalità organizzative dell’Assemblea, che i turni di presidenza vengono stabiliti dagli uffici ogni 4 mesi, praticamente per l’intero calendario della legislatura e possono essere alterati solo da accordi di scambio interni tra vicepresidenti. Nel caso in specie il turno di presidenza spettava alla maggioranza e precisamente al sottoscritto. Né credo che i vicepresidenti dell’opposizione avrebbero avuto una convenienza a concedere una sostituzione, qualora non fossero comunque risultati entrambi in missione".

"Spero di aver chiarito una volta per tutte la ragione per la quale ero seduto sullo scranno della presidenza, rispondendo ai soliti professoroni pronti a dare lezioni e ricordo comunque che alla maggioranza sono mancati 5 voti, non uno".