Def: Silvestri (M5S), 'fate morale a percettori rdc, ma veniteci voi a lavorare'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Sono mesi che lo diciamo. Noi non siamo preoccupati per le derive fasciste, siamo preoccupati perché siete un governo di incapaci. Sono mesi che ci sentiamo la vostra morale sul fatto che i percettori del reddito di cittadinanza dovrebbero andare a lavorare, ma veniteci voi a lavorare”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera nel suo intervento in Aula.