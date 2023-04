Def: Silvestri, 'maggioranza contro percettori Rdc ma sono loro a non lavorare'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Sul Def la maggioranza non si è presentata in Aula perché c’era il ponte. Questa è la semplice verità. Quel che è accaduto non ha precedenti nella storia. Stare in maggioranza comporta una responsabilità di governo ch...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Sul Def la maggioranza non si è presentata in Aula perché c’era il ponte. Questa è la semplice verità. Quel che è accaduto non ha precedenti nella storia. Stare in maggioranza comporta una responsabilità di governo che evidentemente tra quei banchi non hanno compreso. Se la prendono con i percettori del reddito di cittadinanza, ma poi sono loro a non venire a lavorare”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, a Oggi è un altro giorno SU Rai 1