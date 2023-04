Def: Stumpo, 'ho detto a Foti che sbagliava, sono loro che hanno esagerato'

Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Sono sceso giù in aula e ho detto a Foti che stavano sbagliando, sono loro che hanno esagerato". A spiegarlo è Nico Stumpo, deputato eletto nelle liste del Pd, ripreso dal presidente della Camera durante l'esame del Def, quando Fontana è...

Roma, 28 apr (Adnkronos) – "Sono sceso giù in aula e ho detto a Foti che stavano sbagliando, sono loro che hanno esagerato". A spiegarlo è Nico Stumpo, deputato eletto nelle liste del Pd, ripreso dal presidente della Camera durante l'esame del Def, quando Fontana è stato costretto a sospendere la seduta per l'acceso scambio di accuse (in diretta Tv) tra maggioranza e opposizione.

"Non è mai successo che il partito di maggioranza dicesse all'opposizione 'fuori, fuori'. Hanno fatto i cori in aula, mai successo", ha spiegato in Transatlantico Arturo Scotto.