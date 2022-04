Roma, 4 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al Documento di economia e finanze dovrebbe tenersi nella giornata di giovedì e non mercoledì come da attese, in anticipo comunque sui termini di legge, che fissano la data di presentazione del Def al 10 di aprile.

Lo si apprende da fonti di governo.