Dei ragazzi giocano a calcio nel fango: il simbolo di speranza per Cesena

Sono forti le immagini e i video che circolano in questi giorni, documentando il disagio e i danni provocati dall’alluvione, ma anche come, in una situazione così difficile, non è il momento di abbattersi: ragazzi che giocano a calcio, giovani con in mano secchi e pale, elisoccorsi che portano in salvo le persone intrappolate nelle loro stesse case