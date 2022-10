Dekra: alla Croce Rossa Italiana il premio Road Safety Award 2022

Milano, 26 ott. (askanews) – È stato assegnato alla Croce Rossa Italiana nella figura del presidente, l’avvocato Francesco Rocca, il Premio Internazionale Dekra Road Safety Award 2022 dedicato alla sicurezza stradale e giunto alla quinta edizione. Il riconoscimento consegnato in occasione del #ForumAutomotive a Milano è stato assegnato alla Croce Rossa per per essersi distinta nella sicurezza stradale grazie al servizio di ambulanze, di primo soccorso e di formazione per sensibilizzare la popolazione.

Il premio Dekra per la sicurezza stradale è un tema centrale nella nostra attività. Tra tre anni compiamo 100 anni, 100 anni al servizio della sicurezza nella mobilità e della sicurezza stradale in particolare. Siamo onorati oggi di assegnare questo premio al presidente della Croce Rossa Internazionale all’avvocato Francesco Rocca, in relazione alle attività che la Croce Rossa svolge, ha svolto e svolgerà a tutela della sicurezza per il servizio ambulanze e per il servizio di primo soccorso, per il servizio di formazione e per la vicinanza ai giovani e la comunicazione per la centralità della sicurezza stradale.

Questo per noi è un importante valore.

In Italia gli incidenti stradali rappresentano una vera e propria emergenza. Nel 2021 sono aumentati di quasi il 30% con una crescita di circa il 20% del numero delle vittime, come ha ricordato il presidente della Croce Rossa italiana Francesco Rocca.

“Ringrazio Dekra Italia per questo grande riconoscimento che dedico a tutte le volontarie volontari della Croce Rossa Italiana. È un premio importante che è promosso da un’azienda ispirata da valori che noi tutti condividiamo e che peraltro possono fare la differenza sia nel presente che nel futuro di milioni di persone”.

A ritirare il premio al #ForumAutomotive è stato il vice presidente della Croce Rossa Italiana e rappresentante Giovani Matteo Camporeale.

“Questo premio è un grande riconoscimento nei confronti di tutti i volontari e tutti i volontari che quotidianamente sono impegnati su strada per portare soccorso a chi è vittima di un incidente stradale, ma anche a tutte quelle attività che noi facciamo nelle scuole, nelle piazze, nei luoghi di aggregazione, soprattutto rivolti ai giovani, per andare a prevenire quelli che sono gli incidenti stradali. E quindi contribuire a creare quella che è una cultura della sicurezza su strada”.

In occasione del #ForumAutomotive, Dekra ha presentato la certificazione europea Safe & Secure Truck Parking, per mettere in sicurezza i parcheggi di camion, speso presi di mira dalla criminalità. In Italia il primo ad essere certificato da Dekra unico ente accreditato si trova nell’area di sosta di Brescia sulla A4.