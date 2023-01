Home > Video > Del Bono: consapevoli di essere manifattura, ma anche cultura Del Bono: consapevoli di essere manifattura, ma anche cultura

Milano, 11 gen. (askanews) – “Un’occasione importantissima per la città di Brescia, ma anche per la città di Bergamo e per i nostri territori, perché abbiamo voluto allagare questa opportunità anche ai nostri territori profondi. In questo modo abbiamo mobilitato migliaia di persone, dentro progetti, ma anche con un legame che rimarrà come eredità, anche con opere che rimarranno, come la ciclovia o il cammino che unirà i due territori. Ma la vera eredità è il sentimento di consapevolezza che la nostra terra ha acquisito nel corso si questi anni: non più solo manifattura ed economia, ma soprattutto città dalla lunga storia, di stratificazione monumentale straordinaria e quindi di bellezza”. Lo ha detto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, a margine della conferenza di presentazione dell’inaugurazione di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura italiana del 2023.

