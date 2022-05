Del Vecchio: “Con le armi Usa e inglesi gli ucraini possono respingere i russi”

“Con le armi gli ucraini possono respingere i russi e se le avessero ricevute prima lo scenario forse sarebbe stato ancora maggiormente diverso”

In una intervista al Messaggero il generale Mauro Del Vecchio lo ha detto con chiarezza: “Con le armi Usa e inglesi gli ucraini possono respingere i russi”. Il militare alla guida dei contingenti italiani in teatri di guerra come Bosnia, Macedonia, Kosovo ed Afghanistan spiega che le debolezze individuate alla tv russa da un ufficiale sono vere e sfruttabili.

La lettura data dall’ufficiale russo era stata semplice: per l’ex colonnello Mikhail Khodaryonok la professionalità nella difesa della patria mostrata dai soldati di Kiev è fattore determinante per mettere nei guai le truppe e la strategia di Mosca.

Ha spiegato Del Vecchio: “Il colonnello ha ragione. La struttura militare è fatta da professionisti e non. I primi ovviamente sono meglio addestrati ma il semplice soldato trova la forza in sé stesso”.

E ancora: “La forza degli ucraini? Stanno combattendo per la loro libertà. Se messi in condizioni adeguate possono respingere gli invasori. Ma temo che non riusciranno a farlo del tutto”. A parere dell’alto ufficiale gli obiettivi di Vladimir Putin ad inizio guerra erano chiari: “I primi giorni ha puntato dritto su Kiev, ha provato a conquistarla, annettersela, defenestrare Zelensky e i ministri e stabilire un suo governo”.

Mosca concentrata solo sul Donbass

“L’iniziale attacco è stato bloccato e probabilmente con questa azione delle forze ucraine è stato neutralizzato tutto il piano d’attacco del Cremlino”. Ma non è andata così ed ora “nella parte orientale Kiev sta riconquistando posizioni. Anche perché la Russia è concentrata sul Donbass, diventato l’obiettivo (raggiungibile) finale”. E per gli ucraini guidati da Zelensky? Per loro sarà decisivo anche il momento in cui arriveranno le armi dall’Occidente: “E se avessero ricevuto prima le armi forse lo scenario sarebbe stato ancora diverso”.