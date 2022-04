Delega fiscale, Marattin chiede un chiarimento a Palazzo Chigi

Roma, 7 apr. (askanews) – “In generale le riforme non si fanno in un clima del genere, ho ritenuto necessario sospendere i lavori e avvertire Palazzo Chigi che le condizioni politiche sono mutate e rimettere a loro la necessità di un chiarimento politico forte sulla riforma fiscale”: lo ha detto il presidente della commissione Finanze della Camera Luigi Marattin (Italia Viva), parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio della delega fiscale, che chiede di non mettere in croce i colleghi per la bagarre di mercoledì.

“La porta rimane sempre aperta, abbiamo fatto 4 o 5 mediazioni, se c’è da fare una sesta mediazione sono qua ma su cose che hanno un senso”, ha spiegato l’esponente di Italia Viva.

“Poi il governo mi deve dire cosa fa, io commissione gli devo dire fai bene o fai male. Se il governo decide di non conformarsi deve motivarmelo, ma se devo dare pareri vincolanti allora che differenza c’è tra una legge delega e una legge ordinaria?”, ha detto ancora Marattin.

“Noi abbiamo fatto 4 o 5 round di mediazioni al rialzo nei confronti delle richieste della Lega, se guardate la mediazione contiene le battaglie storiche del centro-destra: dall’allargamento della flat tax alla mensilizzazione del pagamento delle imposte degli autonomi, alla riforma delle sanzioni tributarie… tutte cose che la Lega ci aveva chiesto. L’Irap, sono inserite. Il più uno finale, la cosa di rendere vincolanti i pareri delle Commissioni finanze sui decreti legislativi è una cosa che nella storia della Repubblica non è mai avvenuta”, ha sottolineato.