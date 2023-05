Home > Askanews > Delega fiscale, Tremaglia (FdI): pronta entro giugno Delega fiscale, Tremaglia (FdI): pronta entro giugno

Roma, 3 mag. (askanews) 1 “La delega fiscale sarà pronta entro l’estate, in modo da dare tempo al governo per lavorare celermente da settembre”, lo ha annunciato questa mattina l’onorevole Andrea Tremaglia intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post quest’oggi dedicato a temi economici. E sul Codice degli appalti ha aggiunto: “La riforma favorisce le imprese e gli amministratori locali. Da un punto di vista congiunturale, invece, è utile perché in un tempo segnato da crisi inflattiva e crisi delle materie prime le opere pubbliche sono un volano strategico per fare ripartire l’economia e la riforma del codice degli appalti è un ulteriore tentativo di sbloccare la produzione e la realizzazione di opere pubbliche e private”. Sugli interventi fiscali del governo Tremaglia ha concluso: “Gli interventi anticipati nel Def e previsti nel decreto lavoro hanno una copertura con una scadenza, è vero, ma è difficile pensare che l’orizzonte del governo sia quello di dare un beneficio fiscale per poi toglierlo un anno dopo, tra l’altro a ridosso di una scadenza elettorale importante. La nostra intenzione è ridurre tassazione e cuneo fiscale, come già anticipato in legge di bilancio, per creare ricchezza sostenendo le aziende che danno lavoro”.

