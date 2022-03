Delega fisco, Fi: prezzo carburanti impazzito, serve calo accise

Roma, 11 mar. (askanews) – “Visto quello che sta succedendo nelle ultime settimane con la guerra, l’aumento dei prezzi, un prezzo impazzito dei combustibili, a quasi 2 euro e 40, non è sostenibile”. E’ quanto afferma il capogruppo di Fi in commissione Finanze della Camera, Antonio Martino, dopo l’incontro a Montecitorio con il governo sulla delega fiscale. Il tema, secondo Forza Italia, deve essere messo tra le priorità della riforma.

“Durante lo studio della delega fiscale non era un tema attuale o così pesante come adesso. Abbiamo chiesto di focalizzarci anche sulla tassazione delle accise. Già la tassazione dell’Iva sulle accise significa una tassa sulla tassa. Cercare di trattare sull’Iva – ha proseguito – perché siamo convinti che se il prezzo è così alto, nonostante l’Iva aumenti si rischia di incassare meno come Stato”. Quindi si tratta di una misura che “potrebbe essere un beneficio sia per i cittadini che per lo Stato”.

“Un’aliquota al 5% potrebbe essere una soluzione non totale ma che allevia il problema per la gente”, ha concluso.