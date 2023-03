Delegazione britannica a Taiwan: "È Paese cruciale per Occidente"

Taipei, 22 mar. (askanews) – Il deputato britannico Bob Stewart ha lanciato un appello per un aiuto e un supporto globale di più ampio respiro a Taiwan, perché “Taiwan è un paese cruciale per l’Occidente”. Stewart è capo della delegazione di 6 membri che si trova in visita sull’isola per discutere di temi di sicurezza con le autorità locali.

La Gran Bretagna starebbe aiutando Taiwan a costruire dei propri sottomarini, un tema che è parzialmente emerso durante le discussioni con i taiwanesi. Così ha risposto Stewart in conferenza stampa:

“Sì, è emerso in parte. Ma il messaggio che stiamo riportando a casa è che dobbiamo sostenere Taiwan e la loro difesa il più possibile”.

“Personalmente, con gli altri facenti parte di questa commissione, abbiamo chiesto al Regno Unito in parlamento, ne abbiamo parlato in parlamento, di fornire più aiuto possibile a Taiwan. Fateci essere chiari, Taiwan è un Paese cruciale per l’Occidente, quanti più politici in Europa, negli Stati Uniti e in Canada capiscono cosa sta accadendo qui e meglio sarà”.