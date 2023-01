Delegazione di deputati tedeschi a Taiwan, Pechino non gradisce

Roma, 9 gen. (askanews) – Un gruppo di parlamentari tedeschi è arrivato a Taiwan lunedì, in vista di una visita a livello ministeriale in programma prossimamente quest’anno, un appuntamento che ha già sollevato forti critiche in Cina. La delegazione è stata salutata anche dal premier taiwanese Su Tseng-chang, che ha consegnato un dono al deputato della Fdp, Johannes Vogel, e alla collega Marie Agnes Strack-Zimmerman.

“Siamo davvero felici di essere qui come semplici parlamentari, entrare in contatto per discutere temi e conoscerci meglio”, ha affermato il capo delegazione Vogel.

“Le domande riguardanti il conflitto nello Stretto di Taiwan sono complesse, molto complesse. Sapete che la Germania, noi come liberaldemocratici e l’intera Unione europea e gli alleati occidentali, sosteniamo la One-China Policy. Ma, detto questo, vogliamo anche dire che noi liberaldemocratici, in quanto maggioranza che fa parte del nuovo governo tedesco, sosteniamo Taiwan quando si tratta di mettere in chiaro che l’aggressione militare e la minaccia di aggressione militare che viene da Pechino è inaccettabile.

E vogliamo che voi vediate la nostra visita qui come un gesto di sostengo”, ha aggiunto.