Delegazione USA a Copenhagen, sostegno a Danimarca e Groenlandia

Copenaghen, 16 gen. (askanews) – Una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti ha visitato Copenhagen per esprimere sostegno alla Danimarca e alla Groenlandia, dopo le dichiarazioni del presidente Donald Trump sulla possibilità di prendere il controllo dell’isola artica, territorio autonomo danese.

La visita arriva mentre a Washington cresce il dibattito sulle ambizioni statunitensi nella regione e mentre Copenaghen ribadisce che un’eventuale acquisizione della Groenlandia è fuori discussione.

“Ci sono reali e pressanti minacce alla sicurezza della Groenlandia da parte di Cina e Russia? No, non oggi – afferma Chris Coons, senatore democratico USA -. Ci sono reali opportunità per collaborare attraverso la NATO e contribuire alla sicurezza dell’Artico? Sì. E se ci muoviamo con rispetto e pianifichiamo insieme, possiamo raggiungere questo obiettivo. Esistono opportunità per sviluppare in modo sostenibile le risorse della Groenlandia, se questo interessa alle aziende americane? Sì. Per questo c’è molta retorica, ma poca realtà nell’attuale discussione a Washington”.

“Penso sia importante sottolineare che quando si chiede agli americani se ritengono una buona idea che gli Stati Uniti acquisiscano la Groenlandia, la stragrande maggioranza, circa il 75 per cento, risponde che non è una buona idea – Lisa Murkowski, senatrice repubblicana USA – Questa senatrice dell’Alaska non pensa che sia una buona idea”.