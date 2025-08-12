Delegazioni di Onu e Ue in visita al confine tra Egitto e Gaza

Rafah, 12 ago. (askanews) – Nelle immagini Mary Robinson, ex presidente dell’Irlanda, che è stata anche Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, in visita al valico di frontiera di Rafah dal lato egiziano, insieme a una delegazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, del Programma alimentare mondiale e dell’Unicef.

Il gruppo ha visto i camion con gli aiuti e ispezionato i magazzini in cui molti di questi aiuti, anche presidi medici, sono ammassati e fermi.

“Per noi anziani è importante vedere la realtà – ha raccontato – siamo stati nel magazzino e abbiamo visto le tende che non sono state consegnate, i generatori che non sono stati consegnati, le sedie a rotelle, le stampelle, i libri per bambini, altre cose che non sono state consegnate… però del cibo sta arrivando. È stato interessante parlare con un autista che è stato respinto per la seconda volta a causa di piccoli problemi, nonostante ci siano ottimi controlli, come sappiamo, da parte della Mezzaluna Rossa egiziana e dell’Onu in collaborazione, è stato respinto, e questa è la seconda volta”.

“È devastante, è assolutamente devastante – ha aggiunto – vedere l’enorme volume di materiali vitali fermi… Cilindri per l’ossigeno, generatori, sedie a rotelle e stampelle, è incredibile”.