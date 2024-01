Delera, la prima piattaforma italiana di marketing guidato

Roma, 19 gen. (askanews) – All in one, direbbero gli americani. Tutto in un’unica piattaforma. Delera è la prima piattaforma in Italia per il marketing guidato. Si presenta come la soluzione rivoluzionaria per le esigenze aziendali moderne e offre alle imprese un prodotto che ne facilita la gestione: “Senza il nostro software -spiega Costantino Punzo, Founder dell’azienda- almeno otto funzioni venivano garantite da otto soggetti diversi con un costo in termine di personale e di strumenti che supera i 10.000 euro al mese, senza contare la difficoltà nell’uso e le perdite di tempo nell’impostare tutti gli automatismi. Adottando invece la nostra piattaforma le otto funzioni diventano una, con risparmi notevoli in termini di costi e ovviamente di utilizzo”.

Sito web, messaggistica Whatsapp, Crm, Calendario, Recensioni automatiche e automazioni sono solo alcune delle attività che Delera racchiude in un unico software: “Siamo davanti a una vera e propria rivoluzione -afferma Domenico Rigato, Founder dell’azienda, che ha creato grande interesse nei nostri clienti, tanto che abbiamo dato vita anche all’app, in modo che l’imprenditore possa facilmente gestire la propria impresa, come se l’avesse in tasca. Una soluzione smart che è decisamente al passo con i tempi”.

Ma Delera non facilita soltanto la vita dei vertici aziendali, si pone l’obiettivo di aumentarne anche il fatturato: “Con la nostra piattaforma -dicono Punzo e Rigato- si possono comodamente tradurre in clienti i lead ricevuti, che vengono divisi in base alla fase della trattativa. Il Crm che offriamo può contenere un numero di utenti illimitato, facilitando la chiusura di più trattative contemporaneamente. Un sistema volto alla crescita dei nostri clienti che possono anche affidarsi a noi per la gestione operativa della piattaforma”.