Delia Duran, crisi di pianto al GF Vip: “Ho capito quanto Alex possa amarmi”

Delia Duran si è commossa al Grande Fratello Vip e ha confessato i suoi sentimenti per Alex Belli.

Nella casa del GF Vip Delia Duran si è commossa fino alle lacrime parlando della sua relazione con il marito, Alex Belli, con cui ha vissuto una grave crisi a causa del suo avvicinamento a Soleil Sorge.

Alex Belli: le lacrime di Delia Duran

Inaspettatamente, mentre la sesta edizione del Grande Fratello Vip sta ormai volgendo al termine, Delia Duran ha dichiarato di aver compreso quanto Alex Belli sia innamorato di lei:

“Da quando io sono arrivata qui, ero distrutta e tormentata. Io ho capito quanto posso valere e quanto mi posso amare”, ha detto con la voce rotta dalla commozione, e ancora: “Io Alex lo amo, ma nel caso in cui succedesse qualcosa avrei anche il coraggio di non soffrire più”.

Alex Belli, che era presente in studio, sembra essere felice di aver riconquistato la fiducia di Delia e, rivolgendosi a lei, ha detto: “Sei una grande donna, sono orgoglioso di te”.

Delia Duran: la stoccata di Signorini

Nel corso dell’ultima diretta Delia Duran è finita nell’occhio del ciclone per aver scagliato una frecciatina a Soleil Sorge, eliminata dal programma nonostante in molti fossero convinti che sarebbe stata lei la vincitrice di questa edizione.

Alfonso Signorini, conduttore dello show, ha lanciato una stoccata a Delia affermando che, se non fosse stato per Soleil probabilmente lei non avrebbe neanche partecipato a questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

La showgirl non ha replicato alle parole del conduttore, che le ha detto: “Se sei qui, è soltanto grazie a Soleil Sorge!”