Delia Duran e l’ex marito a processo per riciclaggio: la sentenza

Delia Duran è finita a processo col suo ex marito con l'accusa di riciclaggio di denaro per 2 milioni di euro.

Delia Duran è stata assolta dall’accusa di riciclaggio per un valore di 2 milioni di euro. Il suo ex marito, invece, è stato condannato.

Delia Duran: l’accusa di riciclaggio di denaro

La showgirl Delia Duran e il suo ex marito, Marco Nerozzi, hanno subìto un provesso per riciclaggio di denaro (per un ammontare di ben 2 milioni di euro).

L’attuale moglie di Alex Belli è stata assolta dalle accuse a suo carico mentre l’ex marito, che con lei è stato insieme per 8 anni, è stato condannato. Le accuse risalgono al 2017 e i 2 milioni di euro vengono considerati provento del reato di sfruttamento della prostituzione. I soldi sarebbero poi stati indebitamente trasferiti tramite giroconti, bonifici e contanti in un istituto di credito di San Marino. I giudici hanno condannato l’ex marito di Delia Duran all’interdizione dai pubblici uffici, la confisca di beni posti sotto sequestro, il pagamento di una penale di 4000 euro e la condanna a 4 anni e due mesi di carcere

Delia Duran contro l’ex marito

In passato Delia Duran avrebbe avuto un acceso scontro (che sarebbe sfociato in rissa) proprio con l’ex marito. Sarebbe stato lo stesso Nerozzi a confessare che l’ex moglie e Alex Belli lo avessero aggredito dfronte a un tribunale poco prima di un’udienza del processo a loro carico. Delia ha accusato pubblicamente suo marito di averla aggredita e spinta, ma sulla vicenda non sono mai giunte conferme.

Delia Duran: l’ex marito contro Alex Belli

L’ex marito della showgirl a sua volta ha attaccato pubblicamente Alex Belli, colpevole secondo lui di aver manipolato e plagiato Delia affinché mentisse. In tanti sono convinti che Belli e la Duran non raccontino la verità ma dopo la squalifica dell’attore dal GF Vip (dove sembrava aver instaurato un rapporto speciale con Soleil Sorge) i due hanno fatto ritorno assieme a Milano e Belli si è detto pronto a riconquistare la fiducia di sua moglie.

Al momento non è chiaro quale piega prenderà la vicenda tra i due in futuro.

Delia per il momento non ha commentato quanto accaduto tra lei e l’ex marito e sembra che la showgirl, assolta dall’accusa di riciclaggio dal tribunale di San Marino, a questo punto possa tirare un sospiro di sollievo.