Delia Duran fa coming out: i rumors sulla bisessualità anche del marito Alex Belli

Se Delia Duran aveva già fatto coming out rivelando la sua bisessualità, molti si chiedono se anche il marito Alex Belli sia dello stesso orientamento

Qualche settimana fa erano emerse delle voci molto particolari su Alex Belli e Delia Duran. Al momento entrambi al centro dell’attenzione mediatica per la loro presenza al Grande Fratello Vip, qualcuno ha infatti parato di una coppia molto aperta, facendo anche riferimento all’orientamento sessuale dello stesso attore parmense.

Delia Duran: il coming out su Canale 5

Per l’occasione Deianira Marzano ha ripubblicato su Instagram un articolo inerente al coming out di Delia fatto circa un anno fa a Live – Non è la D’Urso, dove la modella aveva liberamente confessato di essere attratta anche dalle donne.

Se dunque Delia è bisessuale, resta in forse se lo sia anche Alex Belli, che al contrario della moglie non ha mai fatto rivelazioni aperte sulle sue preferenze, mostrandosi pubblicamente solo con donne.

Delia Duran fa coming out a #noneladurso:

“Sono bisessuale” 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/NIn7NjaW93 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 11, 2020

Adoro questa cosa che Delia Duran abbia fatti coming out proprio oggi che è il #ComingOutDay #noneladurso — caffeuccio stan account (@caffeuccio1) October 11, 2020

Delia aveva di fatto detto di essere attratta più dagli uomini, tuttavia aveva precisato: “Le donne belle mi piacciono e sono attratta da loro”. La modella sudamericana non si è del resto smentita nemmeno nel confronto acceso con Soleil Sorge, quando alla fine non ha mancato di sottolinearne l’evidente avvenenza.