Delia Duran, la verità dell’uomo che ha baciato: “La proposta che mi ha fatto”

Carlo Cuozzo, l'uomo che ha baciato Delia Duran, ha svelato cosa sarebbe successo tra loro la notte in cui sono stati avvistati insieme.

Carlo Cuozzo, l’uomo finito al centro del clamore mediatico per il bacio dato a Delia Duran, ha rotto il silenzio sulla notte trascorsa insieme alla moglie di Alex Belli e ha svelato alcuni retroscena inediti.

Carlo Cuozzo: la notte con Delia Duran

Carlo Cuozzo, l’uomo con cui Delia Duran avrebbe tradito suo marito Alex Belli per ripicca, ha smentito alcune delle affermazioni fatte dalla showgirl a proposito del bacio e della notte che avrebbero trascorso insieme. Secondo Cuozzo Delia sarebbe stata veramente attratta da lui e infatti avrebbero trascorso una notte insieme (con loro sarebbe stata presente anche un’amica della Duran di nome Claudia).

“Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello c’è stata una chiamata dove lei confermava di voler lasciare Alex Belli e di voler continuare la sua relazione con me.

Così non è stato, ma non spetta a me chiarire i motivi. Si vede che ci sono delle ragioni in sottofondo e prima o poi verranno alla luce. Ha dichiarato che fosse finta e organizzata (la loro paparazzata, ndr), perché fa comodo a entrambi all’interno della coppia. E’ difficile ammetter anche tra loro stessi che possa esserci stato un tradimento. […] Sia lui che lei si sono comportati molto male. Il nostro bacio è assolutamente vero, c’erano dei testimoni.

Poi abbiamo deciso di continuare la nostra serata in albergo da me. Ho postato una foto di lei che andava via dalla mia stanza d’albergo. Abbiamo trascorso la serata insieme”, ha dichiarato Cuozzo.

Delia Duran: la relazione con Alex Belli

Delia Duran è inaspettatamente tornata insieme ad Alex Belli e ha affermato di aver baciato Cuozzo unicamente per far ingelosire il marito (che nel frattempo aveva instaurato un rapporto particolare con Soleil Sorge all’interno della casa).

Quale sarà la verità sulla vicenda?

Delia Duran: le accuse

Delia Duran ha accusato Belli di averle mancato di rispetto ma, senza dubbio, se l’è presa per lo più con Soleil Sorge, colpevole secondo lei di aver spinto suo marito a tradirla. Ora Alex Belli è fuori dalla Casa insieme a lei e in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare nonostante quello che è successo.