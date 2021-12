Delia Duran: perché ha deciso di perdonare Alex Belli

Delia Duran ha svelato ai fan dei social i motivi che l'hanno spinta a perdonare suo marito Alex Belli.

Delia Duran si è rappacificata con Alex Belli nonostante lui si fosse avvicinato a Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip. Per la prima volta la modella ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Delia Duran e Alex Belli: i retroscena

Nonostante avesse annunciato di aver lasciato la casa condivisa con suo marito Alex Belli a Milano, Delia Duran ha sorpresto tutti tornando insieme all’attore (all’indomani della sua squalifica dal GF Vip). Per la prima volta Delia ha voluto rispondere ai tanti fan che, nei giorni scorsi, le hanno chiesto come mai lei e Belli fossero tornati insieme e come stesse vivendo lei questo particolare periodo.

“Vi svelo un segreto.

Sono stata impulsiva in tutto. Tutto. Ho perdonato un poco Alex perché sono una donna che ama. Ho parlato con Soleil e anche a brutto muso… ero furiosa. Vi svelo un segreto: ora sto soffrendo e anche tanto. Tutto è un grosso punto interrogativo ed ogni mattina mi costringo a sorridere ma è tutto così strano… mi sembra di vivere un brutto sogno! Si sono una donna che ama… ma non so se sono stata amata.

Un errore lo perdono, ma se non fosse stato un errore?”, ha scritto Delia nelle sue Instagram stories.

Delia Duran: lo scontro con Soleil Sorge

Delia Duran ha anche svelato i motivi che l’hanno spinta a scagliarsi contro Soleil Sorge e ha affermato: “Ecco perché non mi pento di aver parlato con quella! Chi ama perdona. Ma chi ama non tradisce! La mia mente è combattuta e Alex mi sta riempiendo di attenzioni pur di farmi stare serena.

La verità? Se non esce non supererò il momento. Cosa c’è stato davvero? Fin dove si sono spinti? La verità? Se non esce non supererò il momento. Lui dice tanto ma forse le mie risposte sono da altre parti…”

Delia Duran: le ex di Belli

Nelle ultime ore Hellen Scopel, ex fidanzata di Belli, ha scagliato contro di lui pesanti accuse affermando che lei stessa avrebbe subìto i tradimenti da parte dell’attore. La sua testimonianza farà cambiare idea a Delia sul comportamento di suo marito?