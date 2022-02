Notte turbolenta quella tra sabato 19 febbraio 2022 e domenica 20 nella casa del GF Vip, Soleil e Delia si sono scambiate un bacio molto passionale.

Il triangolo composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è protagonista indiscusso di questo Grande Fratello Vip 6 e di fatto continua a regalare colpi di scena ai telespettatori del noto reality di Canale 5.

Nella serata del 19 febbraio 2022 durante una festa organizzata dal GF, Delia e Soleil si sono scambiate un bacio passionale sulla gradinata del giardino e dopo è scoppiata una lite tra la Sorge e Alex Belli.

Ecco il racconto di quanto accaduto.

GF Vip 6, il “Wild Party” fa scattare un inaspettato bacio tra Delia e Soleil

Il Grande Fratello ha organizzato per la serata di sabato 19 febbraio 2022 una nuova festa a tema per i Vipponi, si è trattato nello specifico di un “Wild Party“.

Proprio in questo sabato sera “Wild”, Delia Duran e Soleil Sorge hanno regalato un inaspettato “colpo di scena” ai telespettatori del reality, che va in onda ventiquattro ore su ventiquattro su Mediaset Extra.

Complici il clima di festa, qualche bicchiere di vino di troppo e dell’ottima musica, Delia e Soleil si sono abbandonate sulla gradinata del giardino ad un bacio passionale, che ha letteralmente lasciato senza parole Alex Belli e gli altri inquilini della casa che hanno assistito increduli alla scena.

Il bacio tra Delia e Soleil diventa virale su Twitter

Poteva il mondo social farsi sfuggire l’occasione di commentare il nuovo colpo di scena che è stato regalato dalle due componenti dell’ormai famoso “triangolo artistico” del Grande Fratello Vip 6?

Il bacio tra Delia e Soleil è subito diventato virale su Twitter con tanto di apposito hastag contenente i loro nomi, che è schizzato in brevissimo tempo in tendenza.

Soleil e Alex, la lite nel cuore della notte: cosa è accaduto?

Al bacio tra Delia e Soleil è seguito nel cuore della notte un acceso confronto tra la Sorge e Alex Belli. In particolare Soleil ha finalmente ammesso ciò che è successo sotto le coperte quella famosa notte e ha urlato ad Alex:

“Tu sei un falso, perchè mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai detto Soleil ti amo. Io ti ho guardato e non ho risposto”.

La replica di Alex Belli non si è fatta attendere, ecco come ha risposto l’attore all’influencer:

“E allora rispondi anche tu adesso! Basta fare la paracu*a. Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con me non funzionano ste falsità. Esci fuori, esci allo scoperto”.

Al culmine di una burrascosa lite tra i due, che tra l’altro si è consumata davanti a Delia Duran, Soleil ha finalmente ammesso ad Alex ciò che prova per lui:

“Sono qui, esco allo scoperto, sono qui eccomi! Io l’ho sempre detto che ci siamo amati e che ci stavamo innamorando seriamente. L’ho sempre fatto parlare il mio cuore, lo sto facendo. L’ho sempre detto che ti amo!“.

Tutti questi argomenti saranno sicuramente approfonditi nella puntata del GF Vip 6, che andrà in onda nella prima serata di lunedì 21 febbraio 2022, come si concluderà l’intricata vicenda? Non ci resta che attendere per scoprirlo…