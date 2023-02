Delibera Agcom, Chiocchetti: noi forniamo rete, non i contenuti

Roma, 8 feb. (askanews) – “Accogliamo con favore la delibera Agcom per tutelare i più piccoli da alcuni contenuti sul web perché noi siamo da sempre

impegnati su questo fronte. WindTre, infatti, è già dotata di un proprio parental control che, in maniera del tutto facoltativa, l’utente può scaricare e applicare. Siamo soddisfatti, inoltre, che Agcom riconosca che noi non siamo content provider, cosa che noi ribadiamo sempre al legislatore. Noi forniamo la rete, ma non siamo responsabili di quello che poi viaggia dentro la rete”.

ha detto Francesca Chiocchetti, Public Affairs Director WindTre, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“Proprio perché siamo consapevoli di cosa significhi viaggare in internet, abbiamo un programma che si chiama Neoconnessi sviluppato per sensibilizzare i ragazzi, ma anche le loro famiglie, perché riteniamo fondamentale dare il nostro contributo all’educazione al digitale e alla sicurezza in rete. È importante formare i cittadini ad un uso responsabile della rete”, ha concluso Chiocchetti.