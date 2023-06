Delitto Giulia Tramontano, il Gip: "Non sussitono le aggravanti di crudeltà per Impagnatiello"

Secondo il gip, per il delitto della compagna Giulia Tramontano, ad Alessandro Impagnatiello non sarebbero riconosciute le aggravanti di crudeltà e premeditazione. Ecco il perché più nel dettaglio.

Delitto Giulia Tramontano, non riconosciute aggravanti di crudeltà per Impagnatiello

Nuova svolta sul delitto di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, dopo che la ragazza aveva scoperto il tradimento del barman 30enne con una ex collega italo-inglese: secondo il gip infatti non saranno riconosciute le aggravanti di premeditazione e crudeltà per Impagnatiello, già condannato all’ergastolo.

Come spiega bene Il Corriere della Sera, il gip ha già riconosciuto le aggravanti sentimentali e dei futili motivi, ma non quelle del presunto accanimento sulla vittima. “L’aggravante della crudeltà non c’è perché il delitto non è caratterizzato da particolare pervicacia, tenuto conto del tipo di arma utilizzata e del numero di colpi inferti“, così riporta il gip.

I social non ci stanno

Una decisione che ha scatenato i social, che nelle ultime ore avrebbero cercato di confutare la tesi del gip.

Per quanto riguarda la premeditazione, infatti, qualcun o fa notare che Impagnatiello poco prima dell’omicidio aveva cercato su Internet “ceramica bruciata vasca da bagno”, intorno alle 19 di sabato (l’omicidio avviene tra le 19.30 e le 21).

Una prova quindi della premeditazione dell’omicidio secondo molti, ma non per la giudice che così afferma: “La giurisprudenza identifica i tratti distintivi della premeditazione nell’apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull’opportunità del recesso“.

Per chiarezza, in questo caso dunque passa circa un’ora tra quelle ricerche su internet e il momento in cui Impagnatiello accoltella a morte la fidanzata: un lasso di tempo non considerato abbastanza lungo per giustificare questo tipo di aggravante.