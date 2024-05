Deliveroo, arriva a Roma il gelato "Carota Boys"

Milano, 6 mag. (askanews) - Quest'anno il tennis a Roma avrà uno speciale gusto alla carota! Sono proprio i Carota Boys infatti, i simpatici fan di tennis più famosi d'Italia, i protagonisti della speciale iniziativa lanciata da Deliveroo, la piattaforma leader dell'online food delivery, in collab...

Milano, 6 mag. (askanews) – Quest’anno il tennis a Roma avrà uno speciale gusto alla carota! Sono proprio i Carota Boys infatti, i simpatici fan di tennis più famosi d’Italia, i protagonisti della speciale iniziativa lanciata da Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, in collaborazione con la Gelateria da Giovanni di Roma.

Se la carota, dunque, è diventata il simbolo dei Carota Boys, in occasione del periodo più caldo della stagione tennistica italiana diventa anche l’ingrediente principale di uno speciale gelato che sarà disponibile in esclusiva su Deliveroo. Si tratta di un sorbetto rinfrescante a base di carota, con arancia, mela, limone e zenzero, realizzato dalla Gelateria da Giovanni e disponibile in esclusiva su Deliveroo, a Roma, dal 6 al 19 maggio, da tutti i punti vendita della gelateria.

I Carota Boys sono arrivati a Roma per celebrare la prima consegna di gelato alla carota ordinato su Deliveroo. “Grazie a Deliveroo che ci permette di avvicinarci agli amici da casa come noi che seguono le partite davanti a un gelato”. Tutti coloro che ordineranno su Deliveroo il gusto Carota Boys riceveranno, in regalo, uno speciale polsino da tennis brandizzato.