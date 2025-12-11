Deliveroo e Croce Rossa Italiana, donati oltre 2 milioni di pasti

Roma, 11 dic. (askanews) – Una collaborazione che ha avuto un impatto sociale forte e concreto. Deliveroo e Croce Rossa Italiana nel 2020 hanno avviato una partnership che, ad oggi, ha reso possibile la donazione di più di 2 milioni e mezzo di pasti a persone e famiglie bisognose. L’iniziativa, che si inserisce per la piattaforma di food delivery nell’ambito dell’iniziativa globale “Full Life” per il supporto ai territori e alle comunità, c’è un sistema di donazione innovativo che permette di arrotondare l’importo degli ordini Deliveroo e donare la differenza direttamente alla CRI.

“La partnership con la Croce Rossa Italiana è per noi un motivo di grande orgoglio. Grazie al sistema delle microdonazioni, alla generosità dei nostri clienti e alle nostre donazioni dirette abbiamo raccolto in questi anni risorse per donare l’equivalente di oltre 2 milioni e mezzo di pasti alle persone bisognose. Sono stati utilizzati tutti i principali strumenti che la Croce Rossa ha messo a disposizione di questa iniziativa, dalla distribuzione dei pacchi alimentari attraverso la rete territoriale dei volontari ai buoni pasto. Siamo orgogliosi di questo risultato e vogliamo sviluppare insieme alla Croce Rossa Italiana altri progetti ancora più ambiziosi per il futuro”, afferma Gian Luca Petrillo, Direttore Relazioni Esterne di Deliveroo in Italia e Belgio.

È poi intervenuta Elisabetta Parise, Direttore Advocacy, Partenariati e Donazioni CRI: “Deliveroo ci ha aiutato moltissimo in quello che poi è il contrasto alla povertà alimentare e allo spreco alimentare. Quest’anno abbiamo voluto, proprio per questo motivo, premiarla con la benemerenza di prima classe, proprio per questo impegno sociale. Per noi le aziende come Deliveroo, che ci sostengono e quindi danno la possibilità alla nostra rete di 150 mila volontari presenti su tutto il territorio nazionale di poter aiutare le fasce vulnerabili, è fondamentale”.

L’iniziativa di Deliveroo e Croce Rossa Italiana è nata durante la pandemia ed ha accompagnato la popolazione bisognosa in un periodo di difficoltà e transizione. Infine abbiamo parlato con Carlo Toscan Direttore Comunicazione Integrata CRI:

“È una partnership che non è soltanto legata al momento della donazione, perché Deliveroo ha aiutato con donazioni dirette, donazioni dei propri utenti e anche il fatto di aderire al volontariato d’impresa dimostra una sinergia valoriale molto importante tra le due realtà. La volontà di Deliveroo di unirsi a noi, di legarsi a noi durante il Covid, dimostra proprio lo spirito di questa partnership e nasce in un momento di estrema difficoltà, forse anche in cui il ritorno per l’azienda può essere considerato minore e quindi è una partnership valoriale prima ancora che strategica”.

La partnership ha visto la partecipazione attiva dei dipendenti di Deliveroo, che sono stati impegnati, anche in queste settimane, in giornate di volontariato per il confezionamento di pacchi di alimenti e di beni di prima necessità presso i Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana di Roma e Milano.