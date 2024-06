Deliveroo e Croce Rossa Italiana, oltre 1 milione di pasti distribuiti

Riccione, 19 giu. (askanews) - Cosa significa per un'azienda essere socialmente responsabile? E in che modo influisce sull'immagine aziendale e sul coinvolgimento dei dipendenti? Se ne è parlato al Festival del Fundraising di Riccione dove Deliveroo, la piattaforma leader dell'online food delivery,...

Riccione, 19 giu. (askanews) – Cosa significa per un’azienda essere socialmente responsabile? E in che modo influisce sull’immagine aziendale e sul coinvolgimento dei dipendenti? Se ne è parlato al Festival del Fundraising di Riccione dove Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, e Croce Rossa Italiana hanno presentato la collaborazione nata circa 4 anni.

“La partnership tra Deliveroo e Croce Rossa italiana è nata nel 2020 durante l’emergenza Covid – ha ricordato Pietro Addis, Fundraising Individui e Grandi Donatori di Croce Rossa Italiana -. Questa partnership si è sviluppata ed è mutata nel corso degli anni attraverso una serie di collaborazioni e attività multicanale di fundraising. La partnership per noi è molto importante, porta un valore aggiunto, perché c’è una comunione di intenti tra noi e l’azienda”.

L’obiettivo comune è quello di contrastare la povertà alimentare. Da qui l’idea di unire le forze. “E’ una partnership di successo – ha spiegato Fabrizio Francioni, Senior Communications Manager Deliveroo Italia e Belgio – che ha consentito a Croce Rossa, insieme a Deliveroo, di raggiungere i risultati importanti: più di 500mila euro di somme raccolte e devolute a Croce Rossa Italiana, tra donazioni dirette e donazioni di clienti, più di 1 milione di pasti distribuiti oltre a una serie di attività che riguardano e coinvolgono non solo i nostri clienti attraverso l’arrotondamento in app ma anche i dipendenti con le attività di volontariato aziendale i rider per quanto riguarda le attività di formazione nel primo soccorso”.

I dipendenti degli uffici italiani di Deliveroo hanno la possibilità di affiancare i volontari di Croce Rossa nelle attività di confezionament dei pacchi alimentari, nell’ambito di uno specifico progetto di volontariato aziendale. I rider, invece, possono partecipare, su base volontaria, a corsi di primo soccorso erogati nelle principali città in cui Deliveroo è presente. “Una partnership davvero a 360 gradi – ha aggiunto Francioni – che per come è strutturata, per come vogliamo portarla avanti, e sì un grande progetto di responsabilità sociale ma è anche un grande sforzo e una grande attività che vogliamo continuare per rafforzare ulteriormente il nostro modo di stare su questo mercato, che è l’Italia, nel quale vogliamo continuare ad essere presenti ed investire”.

A Riccione si è parlato anche delle prossime sfide. “Gli obiettivi futuri – ha detto Addis – sono quelli di incrementare sempre di più questa partnership, di sperimentare nuove strade e nuovi modi per collaborare insieme e avere un impatto sempre più significativo per il territorio”.

Il prossimo passo sarà il coinvolgimento di Deliveroo HOP, il servizio di consegna rapida della spesa. Attraverso i negozi presenti a Milano, Firenze e Roma, l’app si impegna a fornire un ulteriore supporto, in termini di cibo e beni essenziali, ai comitati locali delle 3 città, che poi si occuperanno della distribuzione dei beni a chi ne ha più bisogno.