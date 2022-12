Deliveroo: primo store aperto al pubblico a Milano con Esselunga

Milano, 12 dic. (askanews) - Fare la spesa rapidamente scegliendo i prodotti su un totem digitale, senza perdersi tra i corridoi di un supermercato. A Milano è possibile grazie al nuovo store laEsse by Deliveroo Hop aperto in Via Cappellini, zona stazione Centrale. Il punto vendita, per la prima ...

Milano, 12 dic. (askanews) – Fare la spesa rapidamente scegliendo i prodotti su un totem digitale, senza perdersi tra i corridoi di un supermercato. A Milano è possibile grazie al nuovo store laEsse by Deliveroo Hop aperto in Via Cappellini, zona stazione Centrale. Il punto vendita, per la prima volta in collaborazione con Esselunga, segna una nuova tappa nel percorso di sviluppo del format Deliveroo Hop, il servizio ideato dalla piattaforma online di consegne a domicilio per il quick commerce: “Siamo molto felici dell’apertura al pubblico di questo punto vendita di Deliveroo Hop in partnership con la Esse di Esselunga – ci ha detto Martino Madelli, head of Deliveroo Hop Italy – che conferma ancora una volta la volontà di Deliveroo di investire nel mercato italiano e quanto questo mercato sia per noi strategico.

Dopo il primo store lanciato con questo modello a Londra nelle scorse settimane, l’Italia è il primo mercato in cui abbiamo deciso di testare sperimentare questa nuova modalità”.

Come si accennava, oltre alla possibilità di ordinare la spesa attraverso l’App per la consegna a casa o per il ritiro in negozio, per la prima volta ora i milanesi possono accedere allo store, un modo nuovo di fare la spesa grazie alla tecnologia che si combina all’esperienza di un partner come Esselunga

“I clienti possono sì ricevere la propria spesa a domicilio in pochi minuti ma possono anche effettuare i propri acquisti direttamente in store e quindi ricevere i prodotti impacchettati, preparati in una manciata di minuti.

Questo è reso possibile dalla tecnologia di Deliveroo Hop che da un lato ci permette di avere delle consegne rapide ed efficaci e allo stesso tempo ci permette di gestire tutto quello che è un po’ il dietro le quinte quindi l’organizzazione del punto vendita, l’organizzazione dei processi di cosiddetto pick&pack quindi la preparazione dell’ordine e la preparazione e la gestione di tutto ciò che è inventario magazzino”.

A differenza di un supermercato tradizionale, qui l’accesso agli scaffali è riservato al personale Deliveroo Hop, cui spetta il compito di imbustare i prodotti ordinati da consegnare direttamente ai clienti o ai rider in caso di ordine via App.

Questo ha imposto un cambiamento anche nella disposizione degli oltre 2mila prodotti in assortimento

“La parte dove i prodotti vengono prelevati non è aperta al pubblico quindi la logica con cui i prodotti vengono organizzati è differente ed è votata all’efficienza piuttosto che invece alla promozione – ha spiegato – Il cliente effettua il proprio ordine on-line o attraverso questi chioschi dove quindi vede i prodotti sullo schermo e può scegliere i prodotti che vuole mentre invece la parte di picking dei prodotti e di preparazione degli ordini è votata all’efficienza”.

Lo store ha in assortimento anche i piatti pronti della gastronomia Esselunga, sughi e paste fresche della linea Top e i prodotti da dispensa a marchio biologici, con una copertura delle principali zone della città, da Porta Romana a Porta Genova, Città Studi, Nolo, Isola, City Life, passando per il Centro. Ma qual è il target di questo punto vendita?

“Si va dal cliente che effettua la sua spesa con gli ingredienti quotidiani, quindi uova, latte, pasta a invece magari delle abitudini di consumo un po’ più orientate a un momento particolare – ha raccontato – in questo momento ci sono le partite dei mondiali e quindi durante le partite magari snack piuttosto che aperitivi nel weekend abbiamo un abitudini consumo un po’ diversa rispetto magari quella che ha invece nella pausa pranzo dove si privilegiano i piatti pronti piuttosto che la gastronomia fresca”.

Per Deliveroo Hop, che dopo Londra, in New Oxford Street ha scelto l’Italia per altre tre aperture, due a Milano e una su Roma, nel futuro prossimo potrebbero esserci novità:

“Sicuramente l’anno nuovo vedrà delle novità – ha concluso – Per il momento però ci vogliamo concentrare su questa e quindi dare il benvenuto ai clienti che vorranno entrare all’interno dello Store e vorranno provare il servizio su Milano su Roma eventualmente un domani è perché no in altre città”.