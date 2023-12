Deliveroo, raccolta fondi per Croce Rossa: superati 460mila euro

Milano, 19 dic. (askanews) – Ha superato quota 460mila euro la raccolta fondi lanciata da Deliveroo a sostegno della Croce Rossa Italiana. Il progetto – che rientra nell’ambito dell’iniziativa globale “Full Life” per il supporto ai territori e alle comunità nelle quali la piattaforma opera – ha l’obiettivo di affiancare la CRI nel contrasto alla povertà alimentare e il supporto alle persone e alle famiglie più in difficoltà. A confezionare una parte degli aiuti alimentari gli stessi dipendenti di Deliveroo Italy, che hanno partecipato a una serie di giornate di volontariato aziendale presso il comitato di Croce Rossa Italiana di Area Sud Milanese, presso l’HUB solidale di Via Lambro a Opera, e presso la sede di Segrate.

“In primis – ha detto ad askanews Paola, dipendente Deliveroo coinvolta nell’iniziativa – l’azienda ti dà l’opportunità di fare qualcosa che va di là del lavoro in ufficio e ci si può confrontare con colleghi che magari non si vedono sempre e la cosa più importante è comunque dare sostegno alle persone che magari in questo momento stanno vivendo dei momenti non proprio felici e quindi dare sostegno alla comunità”.

La collaborazione tra Deliveroo e Croce Rossa Italiana è articolata su più livelli, che comprendono anche i corsi di primo soccorso per i rider, e il tema degli aiuti alimentari permette anche di fare luce sulle diverse attività che l’ente di soccorso svolge, in questo caso insieme all’azienda.

“Quando uno pensa alla Croce Rossa – ci ha detto Gabriele Maiano della CRI milanese – pensa specialmente all’ambulanza e agli interventi di soccorso. È anche bello dare una visione più ampia della nostra associazione perché facciamo un po’ tutto ai 360 gradi, dalle emergenze gravi, ai terremoti, all’ambulanza e anche assistenza sociale ai senzatetto”.

Il tutto contribuisce a un’idea più ampia di impegno sociale e di volontariato, che prende la forma di solidarietà concreta a supporto delle famiglie e delle persone in difficoltà.