Deliveroo sbarca a Venezia: walker al posto dei rider

L’unicità di Venezia è anche nella complessità della sua struttura urbanistica. Tra calli, ponti e canali, questa unicità obbliga a ripensare anche l’organizzazione di un servizio di consegna di cibo a domicilio. Per esempio sostituendo i rider con i walker come ha fatto Deliveroo, che sbarca nella città lagunare col suo servizio di food delivery.

Per via la struttura urbanistica della città ma anche per tutelarne il patrimonio storico ambientale, Deliveroo, infatti, ha deciso di effettuale le proprie consegne a piedi. E per celebrare questa novità una gondola, per l’occasione vestita coi colori simbolo di Deliveroo, ha solcato i canali veneziani con a bordo i walker.

La consegna a piedi è una soluzione alternativa ai rider adottata solo in altre due località, Hong Kong e Singapore, nei dieci mercati in cui Deliveroo opera.

Presente nella vicina Mestre già dal 2018, Deliveroo approda dunque a Venezia proponendo i piatti in menù di alcuni ristoranti già attivi, come le catene McDonald’s, Burger King, Old Wild West e Grom, o i locali Gam Gam, Osteria Leone Alato e Dragone D’Oriente.

Deliveroo, che attualmente raggiunge quasi 40 milioni di italiani in oltre 1.500 città e collabora con più di 24.000 tra ristoranti e supermercati, a Venezia, nei primi tre mesi, si farà carico delle spese di consegna, gratuite per i clienti, e speciali promozioni e sconti sono previsti su ristoranti partner selezionati.

