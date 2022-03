Della notte degli Oscar resterà lo schiaffo di Will Smith

Roma, 28 mar. (askanews) – Della notte degli Oscar resterà soprattutto il pugno assestato da Will Smith al presentatore Chris Rock che aveva fatto una battuta sgradevole sulla moglie, Jada Pinkett Smith: l’attrice soffre di alopecia e ha i capelli cortissimi. Rock ha detto “Ehi Jade, spero di vederti presto in Soldato Jane 2” (nel film ‘GI Jane’ Demi Moore aveva i capelli alla marine). Will Smith prima ha riso, poi è salito sul palco e ha tirato un pugno al presentatore, poi gli ha intimato dalla platea di “non usare il nome di mia moglie nella tua cazzo di bocca”.

In seguito Smith ha conquistato l’Oscar come miglior attore non protagonista per “King Richard”, dove interpreta il padre delle campionesse di tennis Venus e Serena Williams; nel suo discorso di accettazione ha tentato una goffa spiegazione degli eventi.