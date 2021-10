Della Vedova: il caso Morisi mostra la doppia verità della Lega

Dubai, 1 ott. (askanews) – “Io ero molto stupito della parabola ascendente e non sono stupito dalla parabola discendente. Il caso Morisi dimostra la doppia verità. Sono colpito e non inferisco minimamente sulla vicenda personale, per me il problema non è che Morisi abbia fatto dei festini, abbiamo avuto relazioni omosessuali con dei ragazzi romeni e consumi sostanze stupefacenti, non è questo il problema. Il problema è che Morisi e la Lega con una evidente doppia morale hanno sostenuto fino ad oggi contro persone che magari vogliono vivere liberamente, ad esempio, la propria omosessualità”: lo ha affermato Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Esteri, a margine dell’inagurazione del Padiglione Italia a Expo 2020 a Dubai.